Nella notte a Reggio Calabria una donna finlandese di 29 anni è stata investita da un’auto che poi è fuggita. La vittima è deceduta sul posto. La polizia sta cercando il conducente responsabile dell’incidente. La scena si è svolta in una zona della città. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e immagini di sorveglianza.

Tragedia nella notte a Reggio Calabria, dove una giovane donna di 29 anni, di nazionalità finlandese, ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto il cui conducente si è dato alla fuga. L’incidente si è verificato intorno alle 3 lungo viale Calabria. Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava attraversando la strada quando è stata colpita in pieno da un veicolo. L’impatto, particolarmente violento, non le ha lasciato scampo: la morte è sopraggiunta sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane. Il conducente del mezzo, invece di fermarsi a prestare soccorso, si è allontanato immediatamente, facendo perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Reggio Calabria, 29enne finlandese travolta e uccisa: caccia al pirata della strada

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