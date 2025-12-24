Reggio Emilia esce per buttare la spazzatura e viene travolto e ucciso da un’auto È caccia al pirata della strada

Nicola Ambresi, 76 anni, era uscito a buttare la spazzatura quando è stato travolto e ucciso sul colpo da un'auto guidata da una persona che non si è fermata a prestare soccorso ed è fuggita. Si sta cercando, fra le province di Reggio Emilia e Modena la vettura coinvolta ieri sera attorno alle 23 nell'investimento a Casalgrande (Reggio Emilia). La dinamica. Ambresi è stato centrato in pieno dal veicolo proprio in corrispondenza della striscia di mezzadria. In quel momento stava piovendo e c'era scarsa illuminazione. L'impatto è stato violentissimo: l'anziano è stato sbalzato a terra e, a causa dei gravi traumi riportati, è morto sul colpo.

