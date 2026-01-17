È in corso un'indagine a Brooklyn dopo il tragico incidente in cui Kianna Underwood, attrice statunitense nota per il suo ruolo in

È caccia al pirata della strada che ha travolto e ucciso Kianna Underwood, attrice statunitense nota per essere apparsa da bambina nella serie All That di Nickelodeon. La donna è morta in un incidente stradale avvenuto a Brooklyn: aveva 33 anni. Secondo quanto riferito dai media americani, Underwood stava attraversando l’incrocio tra Watkins Street e Pitkin Avenue, nel quartiere di Brownsville, quando è stata investita da un Suv nero intorno alle 6:50 del mattino (ora locale). L’impatto è stato violentissimo: l’attrice sarebbe rimasta incastrata sotto il veicolo, venendo trascinata per quasi due isolati. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - L'attrice Kianna Underwood travolta e uccisa a Brooklyn: caccia al pirata della strada

Leggi anche: Morta Kianna Underwood, l’attrice di Nickelodeon travolta e uccisa da un pirata della strada: aveva 33 anni

Leggi anche: Kianna Underwood uccisa da un pirata della strada: l’attrice è morta a 33 anni

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

L'attrice Kianna Underwood travolta e uccisa a Brooklyn: caccia al pirata della strada - È caccia al pirata della strada che ha travolto e ucciso Kianna Underwood , attrice statunitense nota per essere apparsa da bambina nella serie All That di ... gazzettadelsud.it