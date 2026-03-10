Bridgerton 5 il Duca di Hastings tornerà? Il gesto social di Regé-Jean Page riaccende i fan

Negli ultimi giorni, i fan di Bridgerton hanno ripreso a parlare di Simon Basset, il Duca di Hastings, dopo che Regé-Jean Page ha pubblicato un gesto sui social. La sua presenza ha riacceso l’interesse attorno al personaggio e alla possibilità di un suo ritorno nella serie. La discussione si è concentrata sulle sue apparizioni e sui segnali lasciati dall’attore sui social media.

Negli ultimi giorni i fan di Bridgerton sono tornati a discutere di uno dei personaggi più amati della serie: Simon Basset, il Duca di Hastings. Tutto è partito da un piccolo gesto social dell’attore Regé-Jean Page, che ha iniziato a seguire su Instagram alcune nuove attrici entrate nel cast dello show. Un dettaglio apparentemente banale che però ha scatenato immediatamente teorie e speculazioni online. Molti spettatori si chiedono ora se questo possa essere un indizio di un possibile ritorno del personaggio nelle prossime stagioni della popolare serie Netflix. La curiosità nasce dal fatto che Page ha seguito profili legati alle stagioni più recenti della serie, tra cui quelli di Yerin Ha, Hannah Dodd e Masali Baduza. 🔗 Leggi su Screenworld.it

