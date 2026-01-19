Bettini si rimangia la parola sul referendum | Il voto non è sulla riforma Nordio ma contro Meloni

Goffredo Bettini ha dichiarato di aver cambiato posizione sul referendum sulla giustizia, precisando che il voto non riguarda la riforma Nordio, ma è una forma di opposizione a Meloni. La sua presa di posizione evidenzia un'attenzione alle dinamiche politiche e alle implicazioni per la coalizione di centrosinistra, sottolineando la complessità delle scelte in un contesto di confronto tra le forze politiche italiane.

Goffredo Bettini cambia rotta sul referendum sulla giustizia. "Non posso sostenere una contrapposizione così pesante alla sinistra e al Pd". Questa mattina, rispondendo alle critiche che gli ha rivolto Paolo Mieli su Radio24, Bettini ha spiegato: "Molti sanno che sono figlio di un avvocato penalista repubblicano. Sono un garantista e considero sempre l’imputato in una posizione di debolezza di fronte alla forza dello stato. Mi sono espresso più volte a favore della separazione delle carriere. La formulazione della legge proposta dal governo include questa misura, ma oggi il dibattito è così politicizzato che il voto è diventato un sì o un no a Giorgia Meloni ". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Referendum: Bettini, 'è diventato sì o no su Meloni, il mio voto conseguente'

