Schlein front woman contro la riforma Nordio per dimostrare a tutti che è lei l’anti Meloni

Elisa Schlein si mostra come leader forte contro la riforma Nordio, cercando di dimostrare di essere la vera opposizione a Meloni. La leader del Partito Democratico critica il ministro della Giustizia per le sue affermazioni ambigue e le decisioni discusse. Durante una conferenza stampa, ha evidenziato come le dichiarazioni di Nordio rischino di compromettere la reputazione dell’Italia nel mondo. Nel frattempo, Giorgia Meloni si prepara a partecipare come osservatrice nel consiglio di Gaza, suscitando reazioni contrastanti tra gli alleati.

Se vincerà il No, allora la segretaria del Pd sarà la protagonista di quel successo. Intanto Conte sta ragionando sulle prossime mosse guardando alle primarie. E come lui anche il costituendo centro del campo largo che è già d'accordo sul nome: Silvia Salis Dal Curling a Gratteri. Tutti gli scivoloni del centrosinistra sul referendum Il primo a parlare di “sistema para-mafioso” al Csm fu Nino Di Matteo. Nordio schiva gli attacchi Polemizzano con Giorgia Meloni che vuole entrare come osservatrice nel board per Gaza. Attaccano il ministro della Giustizia Carlo Nordio che inanella una gaffe dietro l’altra sul referendum della giustizia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Recentemente, il medievista Alessandro Barbero ha espresso la propria posizione contro la riforma Nordio, definendola un esempio di stato autoritario.

Goffredo Bettini ha dichiarato di aver cambiato posizione sul referendum sulla giustizia, precisando che il voto non riguarda la riforma Nordio, ma è una forma di opposizione a Meloni.

