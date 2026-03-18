Pier Silvio Berlusconi | Voterò convintamente Sì al referendum

Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato che voterà sì al referendum durante una conferenza stampa a Cologno Monzese. La sua affermazione è arrivata in risposta a una domanda del Giornale. Berlusconi, amministratore delegato di MFE-MediaForEurope, ha espresso la sua posizione senza ulteriori commenti o approfondimenti. La dichiarazione è stata resa pubblica in un contesto di confronto con i giornalisti presenti all’evento.

"Voterò convintamente sì al referendum". Lo ha detto Pier Silvio Berlusconi, Ceo di MFE-MediaForEurope in conferenza stampa a Cologno Monzese rispondendo a una domanda del Giornale. "Lo dico come privato cittadino, io voterò e voterò sì non per motivi politici ma per motivi di civiltà, per essere al passo con i paesi moderni. È una questione fondamentale per il Paese ed è importante votare. Come editore sottolineo che abbiamo dato spazio uguale a tutti gli schieramenti". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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