Pier Silvio Berlusconi ha commentato la situazione di Fabrizio Corona, affermando che l’azienda si è dovuta difendere di fronte a menzogne, insulti e odio gratuito. Ha anche detto di non aver sentito Signorini da prima del polverone e ha annunciato che aspetterà le indagini. Inoltre, ha dichiarato che voterà sì al referendum per motivi di civiltà e modernità.

Pur riconoscendo che Mediaset si stia muovendo nell'ambito complicato dell'editoria tradizionale, «continuamente sottoposta alla pressione dei giganti del web e del digitale», le sue previsioni sono tuttavia rosee, arrivando a sbilanciarsi sul fatto che, in Germania, il gruppo MFE arriverà a generare «una cifra vicina ai 500 milioni di euro di cassa». L'incontro con Pier Silvio Berlusconi è, però, anche l'occasione giusta per parlare di diverse questioni. Una su tutte, il polverone sollevato da Fabrizio Corona prima sul caso di Alfonso Signorini e poi sulla stessa Mediaset. La risposta, in questo caso, è laconica: «Non abbiamo perso tempo a gestire la questione e non ho intenzione di perderlo oggi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Pier Silvio Berlusconi: «Fabrizio Corona? Di fronte a menzogne, insulti e odio gratuito l’azienda si è dovuta difendere. Non sento Signorini da prima del polverone: vedremo le indagini. Al referendum voterò sì per motivi di civiltà e modernità»

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