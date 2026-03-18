Referendum Pier Silvio Berlusconi rivela | Ecco cosa voterò

Pier Silvio Berlusconi ha annunciato pubblicamente quale sarà la sua scelta al prossimo referendum sulla giustizia. La campagna referendaria sta intensificando le proprie attività e lui ha espresso la sua posizione in modo diretto, suscitando attenzione tra gli osservatori. La sua dichiarazione si aggiunge alle molte voci che si confrontano sui temi di attualità legati alla riforma.

La campagna per il referendum sulla giustizia entra nel vivo e si registra la presa di posizione pubblica di Pier Silvio Berlusconi. Il group chairman e ceo di Mfe MediaForEurope ha annunciato che voterà “convintissimamente sì”, definendo la consultazione un passaggio utile per avvicinare l’Italia a criteri di maggiore modernità. Le dichiarazioni sono state rilasciate a Cologno Monzese, durante un incontro con la stampa, dove il manager ha chiarito la propria scelta personale ribadendo al contempo la linea di equilibrio del gruppo editoriale. Nelle sue parole, Pier Silvio Berlusconi ha sottolineato che il referendum sulla giustizia non dovrebbe essere interpretato come un tema di contrapposizione tra schieramenti. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Referendum, Pier Silvio Berlusconi rivela: “Ecco cosa voterò” Articoli correlati Referendum, Pier Silvio Berlusconi: “Voterò convintissimamente sì”(Adnkronos) – Pier Silvio Berlusconi ha fatto sapere che voterà 'sì' al Referendum sulla giustizia. Leggi anche: Pier Silvio Berlusconi: "Voterò convintamente Sì al referendum" Altri aggiornamenti su Pier Silvio Berlusconi Temi più discussi: Referendum, Pier Silvio Berlusconi: Voterò convintissimamente sì; Checco Zalone e Pier Silvio Berlusconi si danno il cinque a Cologno; Mfe allarga il fronte europeo: via libera finale all’accordo con il gruppo media portoghese Impresa. Il piano di Pier Silvio Berlusconi; Incontro a Cologno Monzese tra Pier Silvio Berlusconi e Checco Zalone. Referendum, Pier Silvio Berlusconi: Voterò convintissimamente sìPier Silvio Berlusconi ha fatto sapere che voterà ‘sì’ al Referendum sulla giustizia. Incontrando la stampa a Cologno Monzese, il group chairman e ceo di Mfe MediaForEurope ha dichiarato: Io voterò d ... notizie.it Referendum giustizia, Pier Silvio Berlusconi rompe gli indugi: Voterò convintissimamente sì, è una scelta di civiltàIl referendum sulla giustizia entra nella fase più calda della campagna e arriva anche la presa di posizione di Pier Silvio Berlusconi, che annuncia ... thesocialpost.it Il presidente di Mediaset Pier Silvio Berlusconi contro Corona: «menzogne e odio gratuito». Apprezzate le dimissioni di Signorini mentre spiega perché il Grande Fratello deve andare avanti - facebook.com facebook Pier Silvio Berlusconi, 'con Striscia la Notizia siamo in pausa'. "Apprezzo il coraggio di Ricci che ha rinnovato un prodotto in onda per 37 anni" #ANSA x.com