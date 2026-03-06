Il ministro della Giustizia ha annunciato un nuovo referendum sulla riforma, affermando che grazie alle modifiche approvate i cittadini sarebbero più tutelati. Durante un intervento pubblico, ha ricordato la formazione professionale del padre, avvocato, e ha citato le influenze del giurista napoletano Alfredo De Marsico, sottolineando il suo percorso di studi e le esperienze che hanno contribuito alla sua carriera.

Ha ricordato la formazione professionale del padre, che era un avvocato cresciuto anche sulle arringhe del giurista napoletano Alfredo De Marsico. Eccolo il ministro della giustizia Carlo Nordio nella sua trasferta a Castelcapuano: alza lo sguardo attorno a sé per ammirare la bellezza della biblioteca dedicata al giurista partenopeo, per poi rispondere alle domande del direttore de Il Mattino Vincenzo Di Vincenzo: «Il dibattito sulla riforma purtroppo si sta politicizzando troppo e sta diventando un pro o contro Meloni. Quali sono i vantaggi per un cittadino se passa la riforma? Potrà finalmente avere la rappresentazione plastica davanti a sé della terzietà del giudice». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Referendum giustizia, Nordio rilancia: «Grazie alla mia riforma i cittadini più garantiti»

Referendum sulla Giustizia, chi vince nei sondaggi: quanto pesano i Sì e i No alla riforma NordioProsegue la campagna referendaria sulla riforma della Giustizia di Nordio: secondo l'ultimo sondaggio Emg i No salgono leggermente di più dei Sì.

Referendum, Paola Caridi: “Gaza e il No alla riforma Nordio non sono due battaglie separate. Parlano entrambe di giustizia”Al Teatro Manzoni di Roma, la parola ‘giustizia’ ha cessato di essere astrazione giuridica per tornare a farsi materia viva: politica, storia,...

Referendum Giustizia, Nordio: Magistrati hanno chiuso la porta per paura di perdere potere

Tutti gli aggiornamenti su Referendum giustizia.

Temi più discussi: Blog | Tre domande al ministro Nordio sul referendum, al 'confine tra il genio e il matto'; Giustizia, da Potenza il ministro Nordio rilancia il Sì e la separazione delle carriere: Non è un voto contro il Governo; Separazione delle carriere, Nordio a Bari rilancia il Sì al referendum: Riforma attesa da trent’anni; Nordio è sovraesposto e perciò sacrificabile. E se il referendum dovesse trasformarsi in un boomerang? La risposta è una sola: cambiare l’interprete - Indiscreto.

Separazione delle carriere, Nordio a Bari rilancia il Sì al referendum: Riforma attesa da trent’anniLa riforma della giustizia e la separazione delle carriere tornano al centro del dibattito politico e istituzionale in vista della ... immediato.net

Referendum, Nordio riesuma la balla della riforma che accelera i processi. E si dice pronto a lasciare la politica nel 2027Il Guardasigilli, anche in caso di sconfitta al referendum sulla separazione delle carriere, non si dimetterebbe da ministro ... lanotiziagiornale.it

Referendum Giustizia, per BiDiMedia il Sì in vantaggio nei 3 scenari con affluenza al 45%, 48% e 51%. I cittadini italiani sono chiamati a esprimersi sul referendum confermativo della legge costituzionale recante: "Norme in materia di ordinamento giurisdizion - facebook.com facebook

#Referendum #giustizia, cosa dice il sondaggio di Only Numbers per #Portaaporta: il no è al 50,5%, ma c'è ancora un 41% di indecisi. #Referendum2026 x.com