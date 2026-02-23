Referendum Costa Fi | La riforma premia equilibrio merito e responsabilità

Costa di Forza Italia afferma che la riforma premia equilibrio, merito e responsabilità, motivando la sua posizione con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del sistema. La sua dichiarazione arriva dopo che alcuni comitati del “no” hanno sostenuto che, con l’approvazione, la magistratura potrebbe perdere autonomia e potere. La discussione si concentra sulla possibile influenza delle modifiche legislative sulla separazione dei ruoli tra politica e giustizia. La questione rimane al centro del dibattito pubblico.

Il deputato azzurro: «Un conto sono autonomia e indipendenza dei magistrati, un altro l'immunità. Da nessuna parte è scritto che il potere esecutivo controllerà la magistratura» «Mi fa piacere che, per una volta, non si parli di giustizia solo tra addetti ai lavori. Però i comitati del “no” dichiarano che, con la vittoria del “sì”, la magistratura sarà sottomessa al potere politico. Non c'è una riga nella riforma che parli di questo, sono invenzioni». Enrico Costa, deputato di Forza Italia, ha partecipato a una iniziativa del suo partito, a Piacenza, a favore del “sì”, in vista del Referendum del 22 e 23 marzo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Referendum: Petrelli (COMITATO Sì UCPI), pronti a spiegare merito riforma e smontare falsità NOIl Comitato Sì UCPI, rappresentato da Petrelli, si impegna a illustrare i meriti della riforma e a chiarire eventuali falsità associate al referendum.

Referendum giustizia, le ragioni del sì. Enrico Costa (FI): "Basta processi come scorciatoia politica"Enrico Costa di Forza Italia è arrivato a Viterbo per incontrare i suoi sostenitori e spiegare perché voterà sì al prossimo referendum sulla giustizia.

Referendum giustizia, Conte: Riforma per scardinare la Costituzione

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Referendum, affondo di Melillo. Pd: il voto giudizio sull’esecutivo; Meloni: Contro di noi magistrati politicizzati. Sul referendum la preoccupata attenzione del Quirinale; Referendum giustizia: perché il Comitato per il No farebbe bene a rivelare i finanziatori; Ora via Arenula vuole schedare chi sostiene il No.

FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «REFERENDUM: COSTA (FI) A PARODI, PERSONE ROVINATE DA MALAGIUSTIZIA NON SONO EFFETTI COLLATERALI»Referendum: Costa (FI) a Parodi, persone rovinate da malagiustizia non sono effetti collaterali ... agenziagiornalisticaopinione.it

FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «REFERENDUM, COSTA: COMITATO PER IL NO PROMOSSO DA ANM È AUTONOMO DA ANM? UNA BARZELLETTA»Referendum, Costa: Comitato per il No promosso da Anm è autonomo da Anm? Una barzelletta ... agenziagiornalisticaopinione.it

Da domani in edicola insieme al Foglio trovate un mio libro-intervista ad Augusto Barbera, ex presidente della Corte costituzionale e 5 volte parlamentare Pci-Pds, che spiega perché votare Sì al referendum è giusto e di sinistra. Il libricino costa quasi un caffè ( - facebook.com facebook

Da domani in edicola insieme al @ilfoglio_it trovate un mio libro-intervista ad Augusto Barbera, ex presidente della Corte costituzionale e 5 volte parlamentare Pci-Pds, che spiega perché votare Sì al referendum è giusto e di sinistra. Il libricino costa quasi un c x.com