Stefano Colantuono si chiede perché si usi il Var se poi non si controllano alcune azioni. Durante un'intervista a 'Tutti Convocati', l’allenatore ha espresso dubbi sulla gestione delle verifiche video, citando il caso Bastoni-Kalulu come esempio. Secondo lui, ci sono situazioni in cui il sistema dovrebbe intervenire, ma non viene fatto. La sua domanda riguarda la funzione effettiva del Var e se venga applicato correttamente in campo. La discussione si concentra sulla coerenza delle decisioni arbitrali e sul ruolo della tecnologia.

La 25^ giornata di Serie A si è conclusa ieri sera con la grande vittoria del Lecce di Eusebio Di Francesco sul campo del Cagliari di Fabio Pisacane. Turno che lascia un argomento su tutti nei tavoli di discussione sportiva dei prossimi giorni. Vale a dire il discusso episodio che ha caratterizzato, in negativo, il 'Derby d'Italia' tra Inter e Juventus. Come ammesso anche dal designatore arbitrale Rocchi, espellere Kalulu dopo la simulazione di Bastoni è stato un grave errore dell'arbitro La Penna. In quel caso, il protocollo del VAR non ha permesso nessun tipo di ritocco alla decisione sbagliata del direttore di gara. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Colantuono ha dubbi: “Ma sto Var che l’abbiamo messo a fare se poi certe cose non le controlli?”

“Mia moglie aveva messo tutte le mie cose nella stanza degli ospiti. Ora mi fa entrare in camera solo per fare se**o, poi mi caccia subito”: lo sfogo sul Daily StarUn uomo ha condiviso con “Just Jane” del Daily Star la sua esperienza di isolamento e rifiuto da parte della moglie, che lo ha relegato alla stanza degli ospiti e gli consente di entrare in camera solo per incontri intimi, per poi essere allontanato.

Max Angioni: «Guadagnavo 8mila euro all'anno: quando la ruota ha iniziato a girare mi sono concesso tanti lussi ma ho capito che le cose importanti sono altre. Sto imparando che non posso controllare tutto»Max Angioni condivide il suo percorso di crescita e riflessioni personali, passando da un passato di successo economico a una maggiore consapevolezza delle priorità.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.