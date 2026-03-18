Domenica e lunedì si svolge il referendum sulla Giustizia, con il voto che si svolge senza quorum. La consultazione riguarda la conferma della riforma costituzionale approvata dal governo. Stefano Ceccanti ha spiegato le ragioni del “Sì” e i motivi alla base della proposta. Gli elettori sono chiamati a esprimersi sulla revisione delle norme costituzionali in materia.

Referendum sulla Giustizia, al voto domenica e lunedì e senza quorum. Un ‘sì’ per confermare la riforma costituzionale approvata dal governo. Un ‘no’ per rifiutarla e restare con la normativa attuale. Parola al fronte del ‘sì’, con la posizione del costituzionalista e già deputato e senatore del Pd, Stefano Ceccanti. Intervista di Augusto Cantelmi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Referendum, le ragioni del “Sì” spiegate da Stefano Ceccanti

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