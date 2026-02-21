Referendum Giustizia le ragioni del sì' spiegate dall' avv Mari | Giusto processo e terzietà del giudice

L’avvocato Mari ha spiegato le ragioni del “sì” al referendum sulla giustizia, sottolineando l’importanza di garantire un processo giusto e la terzietà del giudice. Durante l'incontro di ieri pomeriggio alla Fondazione Scuola Forense di Foggia, ha evidenziato come alcune riforme possano migliorare l’efficienza del sistema giudiziario, evitando lungaggini e ingiustizie. L’evento ha attirato numerosi avvocati e cittadini interessati alle novità in arrivo. La discussione proseguirà nei prossimi incontri pubblici in città.

Tra i relatori, oltre all'avvocato Massimiliano Mari, moderatore degli interventi, il dott. Daniele Colucci, consigliere della Corte di Appello di Napoli, l’avv. Alberto Del Noce, presidente dell’Unione Nazionale Camere Civili, e l’avv. Gaetano Sassanelli, componente della Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane. Nel corso del confronto, avvocati penalisti e civilisti hanno analizzato i quesiti referendari, evidenziando le motivazioni a sostegno del voto favorevole e le possibili ricadute sul sistema giustizia.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Verso il referendum sulla giustizia, ad Avellino confronto tra chi sostiene le ragioni del "Sì" e chi le ragioni del "No"Verso il referendum sulla giustizia, ad Avellino, si sono svolti ieri due incontri distinti tra sostenitori del Referendum giustizia: le ragioni del SìIl referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo rappresenta un’occasione importante per discutere di riforme necessarie al sistema giudiziario italiano. Referendum giustizia: le ragioni del Sì e del No Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Guida al referendum costituzionale sulla giustizia; Referendum giustizia: le ragioni del sì e del no spiegate dagli avvocati di Trieste; Dieci domande e dieci risposte sul referendum del 22 e 23 marzo; Referendum giustizia 2026: focus online con le ragioni del NO. Napoli, incontro sul Referendum Giustizia 2026: le ragioni del SI e del No a confrontoSabato 21 Febbraio 2026 alle ore 10 presso la Sala del Mandato dell’Arciconfraternita dei Pellegrini a Napoli si terrà un incontro sul ... ilmattino.it Referendum sulla giustizia, a Imperia le ragioni del sì con Scajola, Morando, Bertolini e SistoImperia. Saranno illustrate le ragioni del sì al referendum sulla giustizia il prossimo 13 marzo alle 18 all’auditorium della Camera di commercio di Imperia, nell’incontro intitolato «Le ragioni del ... riviera24.it Il Giornale. . Tra un mese circa gli italiani saranno chiamati a esprimere il voto per il referendum giustizia. In tanti sono convinti che votare sì significhi spezzare il sistema della giustizia, ma non è così. Separare la carriere significa dividere i percorsi di quelli ch - facebook.com facebook Referendum giustizia: con l’obiettivo di spiegare al meglio i contenuti del referendum e di illustrare le posizioni di contrari e favorevoli, Il Tirreno ha organizzato un forum dal titolo “L’ora delle scelte”. Qui il link per la diretta x.com