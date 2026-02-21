Referendum Giustizia le ragioni del sì' spiegate dall' avv Mari | Giusto processo e terzietà del giudice

L’avvocato Mari ha spiegato le ragioni del “sì” al referendum sulla giustizia, sottolineando l’importanza di garantire un processo giusto e la terzietà del giudice. Durante l'incontro di ieri pomeriggio alla Fondazione Scuola Forense di Foggia, ha evidenziato come alcune riforme possano migliorare l’efficienza del sistema giudiziario, evitando lungaggini e ingiustizie. L’evento ha attirato numerosi avvocati e cittadini interessati alle novità in arrivo. La discussione proseguirà nei prossimi incontri pubblici in città.

Tra i relatori, oltre all'avvocato Massimiliano Mari, moderatore degli interventi, il dott. Daniele Colucci, consigliere della Corte di Appello di Napoli, l’avv. Alberto Del Noce, presidente dell’Unione Nazionale Camere Civili, e l’avv. Gaetano Sassanelli, componente della Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane. Nel corso del confronto, avvocati penalisti e civilisti hanno analizzato i quesiti referendari, evidenziando le motivazioni a sostegno del voto favorevole e le possibili ricadute sul sistema giustizia.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

