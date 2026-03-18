Referendum le ragioni del No spiegate da Giovanni Bachelet
Mancano pochi giorni al referendum sulla giustizia, e il fronte del ‘no’ si presenta con una posizione definita da Giovanni Bachelet, presidente del comitato “Società civile per il ‘No’ al referendum costituzionale”. Bachelet ha spiegato le ragioni del suo dissenso, sottolineando i punti della proposta che secondo lui meritano attenzione. La campagna si intensifica mentre i cittadini si preparano a esprimere il loro voto.
Si avvicina l’appuntamento con il Referendum sulla Giustizia. Parola al fronte del ‘no’ con la posizione di Giovanni Bachelet, presidente comitato “Società civile per il ‘No’ al referendum costituzionale”. Intervista di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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Ancora pochi giorni alla chiusura della campagna referendaria sulla #separazionedellecarriere. Dibattito ieri ai microfoni di @Radio3tweet tra il Presidente della @fleinaudi @avvbenedetto e Giovanni #Bachelet. Da non perdere #SìSepara #SìVotaSì x.com