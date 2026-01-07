Conte Landini e Schlein lanciano la campagna per il no al referendum sulla giustizia

Conte, Landini e Schlein uniscono le forze per promuovere il

Il "campo largo" serra i ranghi e si prepara al referendum sulla riforma della giustizia voluta dal governo Meloni. I leader del centrosinistra sono pronti a mobilitarsi contro il disegno di legge sulla separazione delle carriere firmato dal guardasigilli Carlo Nordio e approvato recentemente dal. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Conte, Landini e Schlein lanciano la campagna per il "no" al referendum sulla giustizia Leggi anche: Referendum, il voto sulla Giustizia tra marzo e aprile: Schlein e Conte avviano la campagna da separati Leggi anche: Al via la campagna per il referendum sulla riforma della Giustizia La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. La sinistra tace sulle proteste in Iran. Da Schlein a Landini, per favore, battete un colpo (di V. Vecellio). Cacciari: "Meloni continuerà a governare. Non esiste un'alternativa. Schlein, Conte, Salis o Landini? Dai, non scherziamo" - "Se i partiti di opposizione pensano di fare il giochino di Schlein, Giuseppe Conte o Silvia Salis non hanno capito niente" "Al momento assolutamente no". affaritaliani.it La sinistra tace sulle proteste in Iran. Da Schlein a Landini, per favore, battete un colpo - Non molto tempo fa, con fierezza, il segretario della Cgil si è vantato di aver portato in piazza mezzo milione di persone per i massacri nella Striscia di ... huffingtonpost.it

Gli alibi di Schlein e Salvini sono il dizionario e il calendario. Il "no" al referendum? Ragioni d'equinozio - Per sfidare Meloni sul referendum, Schlein copia Conte e si lancia in una battaglia sul giorno. ilfoglio.it

SE FOSSI IN LANDINI SAREI ORIGINALE: MI METTERI D'ACCORDO CON SCHLEIN, CONTE E FRATOIANNI E ORGANIZZEREI UNO SCIOPERO PER IL VENEZUELA....MAGARI DI VENERDI'! - facebook.com facebook

#Salvini a #PortaAPorta: “Vogliamo continuare a sostenere l’Ucraina Per carità di Dio, conto che non serva. E quindi non metto certo in difficoltà il Governo né la Presidente del Consiglio, visto che già ci pensano Landini, Conte e Schlein. Semplicemente, c x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.