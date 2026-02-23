Dopo Atalanta-Napoli è giunto il momento di mettere in discussione il totem della buona fede arbitrale

Dopo Atalanta-Napoli, si solleva il dubbio sulla legittimità delle decisioni arbitrali. La partita ha acceso discussioni sulla trasparenza degli interventi dei fischietti in campo, con molte proteste da parte dei tifosi e degli staff tecnici. Le immagini e i replay mostrano situazioni controverse che alimentano il sospetto di valutazioni soggettive. È arrivato il momento di analizzare con attenzione le scelte degli arbitri e di mettere in discussione la credibilità di alcune decisioni prese in campo.

Ne vogliamo finalmente parlare? Vogliamo smettere di comportarci come i nostri più antichi progenitori i quali, quando sentivano il rombo di un tuono o restavano abbagliati dalla luce di un fulmine si inginocchiavano prostrati davanti al totem di turno, eretto dai furbacchioni dell’epoca, per recitare giaculatorie e implorazioni ai celesti poteri, che tanto celesti non erano, ma erano comunque in grado di offrire protezione e benefit a chi seguiva e osservava le loro regole. La prima di queste regole imponeva a tutti di rispettare le leggi fondamentali, scritte dai Grandi Furbacchioni, senza che nessuno mai potesse, in qualsiasi modo, metterle in discussione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Atalanta 2-1 Napoli, drastica decisione del club dopo il torto arbitraleL'Atalanta ha vinto 2-1 contro il Napoli, protestando per un errore arbitrale che ha deciso il risultato.

Moviola Atalanta Napoli, l’episodio arbitrale chiave della partita della giornata di Serie ADurante la partita tra Atalanta e Napoli, un episodio arbitrale ha attirato l’attenzione dei tifosi.

Atalanta-Napoli, furia Manna sugli errori arbitrali: «Gutierrez? Era gol. Vergognoso». Edo De Laurentiis: «Ci avete rotto il calcio»Furia del ds del Napoli Giovanni Manna, intervenuto dopo il match al posto di Conte (che non ha parlato), sugli episodi arbitrali che hanno condizionato la partita ... ilmattino.it

Atalanta-Napoli, Manna furioso: Il gol che ci hanno annullato è imbarazzanteIl Napoli protesta dopo il ko 2-1 in rimonta a Bergamo sul gol annullato a inizio secondo tempo (che avrebbe portato la squadra di Conte sul 2-0). Il ds Manna a Dazn: Non si può nemmeno commentare, n ... sport.sky.it

