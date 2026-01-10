Referendum giustizia il no di Landini alla riforma | Disegno politico del governo per mettere in discussione costituzione e democrazia

Il referendum sulla giustizia ha suscitato diverse opinioni, tra cui quella di Landini, che ha espresso preoccupazione riguardo alla riforma proposta dal governo. Secondo il leader sindacale, la modifica avrebbe implicazioni che potrebbero mettere in discussione i principi fondamentali della Costituzione e della democrazia. La discussione si concentra sulle conseguenze pratiche e sul funzionamento del sistema giudiziario, evidenziando come molte persone percepiscano le criticità della giustizia nel paese.

"La maggioranza dei cittadini italiani se parli di separazione delle carriere non sa di cosa stai parlando, ma sa perfettamente, invece, se ad esempio parli del non funzionamento della giustizia vive su di sé questa situazione. Conosco tantissimi familiari di persone morte sul lavoro che scoprono che i processi vanno in prescrizione o sono anni che non vedono una giustizia. Noi dobbiamo essere in grado di parlare e ascoltare con tutte le persone". Così il segretario della Cgil, Maurizio Landini intervenendo alla presentazione del comitato 'Società civile per il no' al referendum sulla giustizia, guidato da Giovanni Bachelet, in corso a Roma.

