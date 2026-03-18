Il presidente dell’Emilia-Romagna ha annunciato pubblicamente di votare no al referendum sulla giustizia. Ha definito la riforma come arrogante e ha sottolineato che non si è svolto un confronto adeguato prima della sua introduzione. La sua posizione è stata condivisa in un comunicato ufficiale, in cui ha espresso chiaramente il suo orientamento in vista della consultazione popolare.

Bologna, 18 marzo 2026 – Michele de Pascale, presidente dell’Emilia-Romagna: lei vota no al referendum. Come mai? “Le ragioni sono di due ordini”. Quali? “Il primo è di merito: il referendum parla di separazione delle carriere, ma questo non mi sembra il vero obiettivo”. Cosa intende? “Le carriere sono già separate dalla legge ordinaria e il passaggio dalla funzione requirente a quella giudicante riguarda un numero limitatissimo di magistrati. Con queste premesse non è giustificabile una modifica così pesante e profonda della Costituzione, perché la riforma non affronta altri temi preminenti. È lo stesso ministro Nordio che ha detto come non velocizzi i processi, non riformi le misure cautelari e non affronti uno dei temi più seri della giustizia italiana, cioè quello della presunzione d’innocenza”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Referendum giustizia, Michele de Pascale: io voto no. “Riforma arrogante: non c’è stato confronto”

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