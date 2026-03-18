Il presidente del Consiglio dei ministri ha partecipato al Tg1 delle 20, dove ha riferito che durante il Consiglio dei ministri sono stati approvati tagli alle accise sui carburanti per contrastare gli aumenti causati dalla guerra. Ha inoltre commentato l’esito del referendum, affermando che se vince il no, gli italiani ne subiranno le conseguenze. La sua comunicazione si è concentrata su questi due temi principali.

Il premier Giorgia Meloni è intervenuto al Tg1 delle 20 per raccontare il Consiglio dei ministri che ha tagliato le accise sui carburanti per fare fronte agli aumenti derivanti dalla guerra. Ma, soprattutto, il premier ha parlato del referendum della Giustizia di domenica e lunedì per separare le carriere di pm e giudici e riformare il sistema del Csm. Se dovesse vincere il no al referendum sulla separazione delle carriere, ha ribadito il presidente del Consiglio, "non temo contraccolpi politici" per il governo, "la nostra maggioranza è solida, è l'opposizione che non è compatta". E, ha aggiunto, "non temo contraccolpi, ma se la riforma non passa saranno gli italiani a pagarne il prezzo”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'avvertimento di Meloni sul referendum: “Se vince il no il prezzo lo pagano gli italiani”

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