Referendum appello delle imprese | giustizia importante per l’economia andate a votare

Le associazioni di categoria, tra cui Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato, Confcooperative e Confcommercio, hanno lanciato un appello agli elettori in vista del referendum. Nel loro comunicato sottolineano l’importanza di garantire un sistema di giustizia efficace, ritenuto fondamentale per l’economia nazionale. Invito quindi a partecipare alle urne e a esercitare il diritto di voto.

«La Giustizia è un tema che riguarda anche l’economia. Partecipare al voto è importante». È il messaggio contenuto in una lettera di Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato, Confcooperative, Confcommercio e Confindustria sull’importanza della partecipazione al voto per il referendum del 22 e 23 marzo. «Partecipiamo al voto, per prenderci cura della qualità delle istituzioni e contribuire attivamente alla costruzione delle regole che determinano lo sviluppo economico e sociale del Paese», si legge nel documento. «Riteniamo che sia doveroso andare a votare perché il referendum è un primario strumento di partecipazione politica e democrazia diretta, attraverso il quale ogni persona esplica la propria responsabilità di cittadino italiano e, nel caso di chi fa impresa, di imprenditore. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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