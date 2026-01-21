Schlein Conte Fratoianni e Bonelli uniti contro il Board of Peace | Meloni dica no a Trump

Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli hanno condiviso un appello rivolto alla premier Meloni, chiedendo di opporsi alla partecipazione dell’Italia al Board of Peace, in segno di solidarietà con il Comitato per la Liberazione di Marwan Barghouti. Dopo l'incontro a Montecitorio, i leader hanno sottolineato l’importanza di una posizione netta contro eventuali ingerenze, evidenziando la necessità di un impegno chiaro e responsabile da parte del governo italiano.

