Il 22 e 23 marzo gli italiani sono chiamati a votare su un referendum che riguarda una revisione costituzionale. La riforma prevede la separazione tra magistrati giudicanti e requirenti, la creazione di due nuovi Csm e l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare. Le posizioni dei partiti e le modalità di voto sono state oggetto di discussione nelle settimane precedenti.

Gli italiani sono chiamati a esprimersi sulla revisione costituzionale che introduce la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti, due nuovi Csm e l'Alta Corte disciplinare. Nessun quorum: il risultato del referendum sarà valido qualunque sia l'affluenza. Centrodestra per il Sì, centrosinistra per il No, Italia Viva si astiene. Il 22 e 23 marzo gli italiani saranno chiamati alle urne per il referendum confermativo sulla riforma costituzionale in materia di ordinamento giudiziario. Non si tratta di una consultazione su una legge ordinaria: il voto riguarda la modifica di alcune disposizioni della Costituzione che regolano il funzionamento della magistratura e i rapporti tra i poteri dello Stato. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Referendum sulla riforma della giustizia il 22 e 23 marzo: cosa si vota, cosa cambia e le posizioni dei partiti

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