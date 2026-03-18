Referendum giustizia chi piega la realtà salva un sistema malato

In questi giorni si è diffusa un’operazione che coinvolge la figura di Giuliano Vassalli nel dibattito sul referendum sulla giustizia. L’obiettivo sembra essere quello di sostenere il No, anche se le modalità utilizzate sono state molto discusse. La strategia ha generato discussioni tra coloro che vedono in questa mossa un tentativo di distogliere l’attenzione dal tema centrale.

Nel tentativo di rafforzare le ragioni del No al referendum sulla giustizia, si è arrivati in questi giorni a un’operazione tanto suggestiva quanto discutibile: tirare dentro la figura di Giuliano Vassalli. Non è un dettaglio. Evocare un padre nobile del diritto penale serve a dare autorevolezza a una tesi politica. Ma quando la ricostruzione non regge, il rischio è che l’effetto sia esattamente opposto. Antonio Baldassarre ha ricordato come Vassalli fosse favorevole alla separazione delle carriere, collocando questa posizione in coerenza con il nuovo codice di procedura penale del 1988-1989. Luciano Violante ha reagito sostenendo che questa ricostruzione sarebbe errata e, per dimostrarlo, ha richiamato l’ordinamento giudiziario e la riforma del 1988 firmata dallo stesso Vassalli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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