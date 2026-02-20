Schlein a Firenze | ‘Meloni rovescia la realtà il referendum non migliora l’efficienza della Giustizia’

Elly Schlein ha visitato Firenze e ha criticato duramente il governo di Giorgia Meloni. La leader del PD ha affermato che il referendum sulla giustizia non ha migliorato l’efficienza del sistema e ha accusato il governo di manipolare i fatti per nascondere le inefficienze. Durante il suo intervento, ha sottolineato come le riforme promosse non abbiano portato risultati concreti. La sua presenza ha attirato l’attenzione di molti cittadini e rappresentanti politici. La discussione sulla giustizia resta al centro del dibattito politico.

A Firenze, Elly Schlein attacca Giorgia Meloni. Dalla referendum sulla giustizia all'economia, l'accusa al governo è quella di una cattiva gestione e di una pessima comunicazione C’è un doppio binario nelle parole della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein: da una parte la battaglia sul referendum costituzionale, dall’altra l’affondo su economia, lavoro e politica industriale. Il luogo è il teatro Niccolini di Firenze, la cornice quella dell’iniziativa L’Italia che riparte. Il tono è quello di una campagna già entrata nel vivo, dove la mobilitazione per il No diventa il filo che tiene insieme giustizia, salari e difesa europea.🔗 Leggi su Ildifforme.it

