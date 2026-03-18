Referendum Conte | Riforma voluta anche da opposizione? Certo ma non questa porcheria

Da lapresse.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un intervento, un esponente politico ha affermato che la riforma in discussione è stata sostenuta anche dall’opposizione, ma ha aggiunto che non con questa proposta. Ha ricordato di aver avanzato in passato un’idea di sorteggio per i magistrati, ma con modifiche rispetto alla versione attuale, definendola una “porcheria”.

Home > Video > “Certo, ma non questa porcheria. Anche io quando ero al governo con il ministro Bonafede ho proposto un sorteggio ma temperato, non puro per i magistrati e farlocco per la politica”. Lo ha detto Giuseppe Conte, leader del Movimento Cinque Stelle a margine del suo intervento a un dibattito sulla riforma della giustizia in programma all’Università Federico II di Napoli. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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