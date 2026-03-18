Referendum Conte | Riforma voluta anche da opposizione? Certo ma non questa porcheria

Durante un intervento, un esponente politico ha affermato che la riforma in discussione è stata sostenuta anche dall’opposizione, ma ha aggiunto che non con questa proposta. Ha ricordato di aver avanzato in passato un’idea di sorteggio per i magistrati, ma con modifiche rispetto alla versione attuale, definendola una “porcheria”.

Home > Video > “Certo, ma non questa porcheria. Anche io quando ero al governo con il ministro Bonafede ho proposto un sorteggio ma temperato, non puro per i magistrati e farlocco per la politica”. Lo ha detto Giuseppe Conte, leader del Movimento Cinque Stelle a margine del suo intervento a un dibattito sulla riforma della giustizia in programma all’Università Federico II di Napoli. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Referendum, Conte: "Riforma voluta anche da opposizione? Certo, ma non questa porcheria" Articoli correlati Referendum, Adorno (M5S): "Questa riforma non velocizza i processi, ma indebolisce l’indipendenza dei magistrati"Così Lidia Adorno, deputata all’Assemblea regionale siciliana del Movimento 5 Stelle, commenta il referendum sulla riforma della magistratura... Referendum: Conte, 'riforma non massonica ma disegno è quello di Gelli, condizionare magistrati'Roma, 17 feb (Adnkronos) - "Il disegno della riforma è quello del Piano di rinascita di Licio Gelli. Referendum, Conte vs Nordio: “Volete il primato della politica sulla magistratura” Altri aggiornamenti su Referendum Conte Riforma voluta anche... Temi più discussi: Che cosa torna e cosa no della risposta di Conte a Meloni sul referendum; Conte attacca Meloni sul referendum: Frottole su stupratori fuori dal carcere; Referendum giustizia, la sfida arriva a Napoli: ecco i big di Sì e No; Referendum giustizia, votare sì o no? Gli appuntamenti di Torino dove schiarirsi le idee. Referendum, Conte: Governo invoca voto di scambio per mettersi al riparo da inchieste magistrati(LaPresse) Questo governo a dicembre ha aumentato le accise e dopo venti giorni con questi sbalzi non è ancora intervenuto contro il ... stream24.ilsole24ore.com Che cosa torna e cosa no della risposta di Conte a Meloni sul referendumAbbiamo verificato cinque dichiarazioni fatte dal presidente del Movimento 5 Stelle in un video pubblicato sui social per rispondere alla presidente del Consiglio Il 10 marzo il presidente del Movimen ... pagellapolitica.it “Non sono uno di quelli che pensa che la magistratura sia un plotone d’esecuzione”. E “voto no al referendum perché il cuore di questa riforma non è la separazione delle carriere, ma lo smantellamento del Consiglio superiore della magistratura così come la - facebook.com facebook #ottoemezzo La guerra in Iran può influenzare il referendum Formigli: “Meloni perde consensi per colpa di Trump” x.com