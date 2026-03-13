Referendum Adorno M5S | Questa riforma non velocizza i processi ma indebolisce l’indipendenza dei magistrati

Così Lidia Adorno, deputata all'Assemblea regionale siciliana del Movimento 5 Stelle, commenta il referendum sulla riforma della magistratura promosso dal governo. "Non è una riforma che velocizza i processi o risolve i problemi dei cittadini. È un intervento che, invece, cambia l'equilibrio tra i poteri dello Stato". Così Lidia Adorno, deputata all'Assemblea regionale siciliana del Movimento 5 Stelle, commenta il referendum sulla riforma della magistratura promosso dal governo. Il voto, previsto il 22 e 23 marzo, chiamerà gli italiani a confermare o respingere una revisione costituzionale che modifica diversi articoli della Carta Costituzionale e introduce, tra le altre cose, la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri e la creazione di due consigli superiori della magistratura e di una Alta Corte Disciplinare.