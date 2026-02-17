Referendum | Conte ' riforma non massonica ma disegno è quello di Gelli condizionare magistrati'
Il leader di un importante partito ha accusato che la proposta di riforma richiama il piano ideato da Licio Gelli, con l’obiettivo di influenzare i magistrati. La sua affermazione si basa su analogie tra i contenuti della riforma e le teorie della loggia P2, nota per aver tentato di controllare le carriere giudiziarie negli anni Settanta. Durante una conferenza stampa, ha fatto riferimento a documenti e testimonianze che collegano le modalità di riforma odierne a pratiche segrete del passato.
Roma, 17 feb (Adnkronos) - "Il disegno della riforma è quello del Piano di rinascita di Licio Gelli. Non sto dicendo che il disegno di riforma è massonico, che non può avere una sua dignità di pensiero, ma che nell'ambito della P2 c'era la separazione delle carriere e un sistema occulto di condizionare i magistrati". Lo ha detto Giuseppe Conte a SkyTg24 parlando della referendum sulla giustizia. Dentro la Roma - Rimpianti Champions e nuove certezze. Ma Gasperini ora conta su Malen . 🔗 Leggi su Iltempo.it
Referendum giustizia, il no di Landini alla riforma: “Disegno politico del governo per mettere in discussione costituzione e democrazia”
Il referendum sulla giustizia ha suscitato diverse opinioni, tra cui quella di Landini, che ha espresso preoccupazione riguardo alla riforma proposta dal governo.
Referendum: Fratoianni, 'riforma serve solo a minare autonomia magistrati'
Il referendum proposto da Fratoianni evidenzia come la riforma Nordio-Meloni non affronti le criticità della giustizia italiana, quali la lentezza dei processi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Referendum giustizia, perché votare sì o no: cosa dicono i partiti; Referendum: Conte, riforma tecnica? no, è politica; Referendum, nei sondaggi si riduce il vantaggio del sì sul no. Gratteri: Voteranno sì imputati e massoneria deviata: è polemica; Referendum, una partita decisiva per democrazia e diritti: rivedi il convegno con Conte, Coppi e Travaglio.
Referendum: Conte, ‘riforma non massonica ma disegno è quello di Gelli, condizionare magistrati’Roma, 17 feb (Adnkronos) - Il disegno della riforma è quello del Piano di rinascita di Licio Gelli. Non sto dicendo che il disegno di riforma è massonico, che non può avere una sua dignità di pensier ... ilsannioquotidiano.it
Referendum, Conte: da Nordio uscite inaccettabili,appello a restare lucidiRoma, 17 feb. (askanews) - 'Se vogliono la lista (dei donatori del comitato per il No, ndr) c'è la legge sulla privacy, al di là del fatto ... notizie.tiscali.it
ITALIA-MONDO | Il Guardasigilli difende la riforma della giustizia in vista del referendum del 22-23 marzo. Schlein attacca: “Meloni prenda le distanze”. Conte: “Getta fango sulla magistratura” facebook
"Referendum, una partita decisiva per democrazia e diritti": la diretta con Conte, Coppi e Travaglio Segui la diretta ilfattoquotidiano.it x.com