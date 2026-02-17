Roma, 17 feb (Adnkronos) - "Il disegno della riforma è quello del Piano di rinascita di Licio Gelli. Non sto dicendo che il disegno di riforma è massonico, che non può avere una sua dignità di pensiero, ma che nell'ambito della P2 c'era la separazione delle carriere e un sistema occulto di condizionare i magistrati". Lo ha detto Giuseppe Conte a SkyTg24 parlando della referendum sulla giustizia. Dentro la Roma - Rimpianti Champions e nuove certezze. Ma Gasperini ora conta su Malen . 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il referendum sulla giustizia ha suscitato diverse opinioni, tra cui quella di Landini, che ha espresso preoccupazione riguardo alla riforma proposta dal governo.

Il referendum proposto da Fratoianni evidenzia come la riforma Nordio-Meloni non affronti le criticità della giustizia italiana, quali la lentezza dei processi.

Referendum: Conte, ‘riforma non massonica ma disegno è quello di Gelli, condizionare magistrati’Roma, 17 feb (Adnkronos) - Il disegno della riforma è quello del Piano di rinascita di Licio Gelli. Non sto dicendo che il disegno di riforma è massonico, che non può avere una sua dignità di pensier ... ilsannioquotidiano.it

Referendum, Conte: da Nordio uscite inaccettabili,appello a restare lucidiRoma, 17 feb. (askanews) - 'Se vogliono la lista (dei donatori del comitato per il No, ndr) c'è la legge sulla privacy, al di là del fatto ... notizie.tiscali.it

ITALIA-MONDO | Il Guardasigilli difende la riforma della giustizia in vista del referendum del 22-23 marzo. Schlein attacca: “Meloni prenda le distanze”. Conte: “Getta fango sulla magistratura” facebook

"Referendum, una partita decisiva per democrazia e diritti": la diretta con Conte, Coppi e Travaglio Segui la diretta ilfattoquotidiano.it x.com