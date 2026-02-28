Carofiglio | Voterò No al referendum la riforma indebolisce l’autonomia della magistratura

Carofiglio annuncia che voterà no al referendum, affermando che la riforma proposta indebolisce l’autonomia della magistratura. I partiti e i comitati sono impegnati nelle ultime tre settimane di campagna referendaria, mentre il fronte del no si prepara alla sfida finale. La discussione si concentra sui cambiamenti legislativi e sulla posizione dei sostenitori e degli avversari della riforma.

Partiti e comitati in fermento per le ultime tre settimane di campagna referendaria. Con il fronte largo del no che si prepara alla sfida finale. L’appuntamento è in piazza a Roma, a lanciarlo il comitato ‘Società civile per il No’ presieduto da Giovanni Bachelet. Dopo giorni di lavoro sottotraccia, prende forma così la chiusura di una campagna cominciata al centro congressi Frentani lo scorso 10 gennaio. Con un format simile all’evento di debutto. Sul palco, accanto alle associazioni che animano il comitato, sono attesi i leader Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. E come nell’evento di inizio anno, non è esclusa la presenza del segretario della Cgil Maurizio Landini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Gherardo Colombo: "Voterò no al referendum sulla giustizia, la riforma serve solo a indebolire la magistratura"

Referendum sulla giustizia, De Lucia: "Riforma deleteria e inutile, a rischio l'autonomia della magistratura"

Carofiglio spiega cosa voteremo: un referendum sul sorteggio, non sul funzionamento della giustizia.

Il discorso di Gianrico Carofiglio all’evento: «Un organo di rango costituzionale formato con il sistema del bingo: succede solo per le rappresentanze dei detenuti» #ilcentro - facebook.com facebook

Carofiglio ha ragione formalmente perché i togati del CSM sono eletti dai magistrati. Ma in pratica è largamente riconosciuto che le correnti hanno un ruolo determinante: selezionano i candidati “forti”, costruiscono liste e consenso, e questo può alimentare op x.com