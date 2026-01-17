Conte | governo salva politici da inchieste non italiani dal caro vita

Negli ultimi anni, gli italiani hanno affrontato un aumento significativo dei costi di vita, con un incremento del 24% nel prezzo della spesa e del 34% per l’energia rispetto al 2021. Nel frattempo, alcune decisioni politiche sembrano concentrarsi più sulla tutela degli interessi dei politici che sulla riduzione delle difficoltà quotidiane delle famiglie. Questo contrasto solleva una riflessione sulla reale priorità del nostro governo.

Roma, 17 gen. (askanews) – “Aumenta il carrello della spesa del 24%, l’energia del 34% rispetto a 2021. Avevamo proposto in legge di bilancio il salario minimo, il taglio delle tasse e misure per la perdita di potere d’acquisto” finanziando le misure con un “robusto taglio per spese folli programmate per il riarmo. Continuano a fare annunci come se fosse il primo giorno e sta scadendo la legislatura. Le uniche leggi che funzionano sono quelle per salvare i politici dalle inchieste, ma chi salva gli italiani dal caro vita?”. Così il presidente M5S Giuseppe Conte arrivando all’assemblea M5S Lazio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

