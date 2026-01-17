Conte | governo salva politici da inchieste non italiani dal caro vita
Negli ultimi anni, gli italiani hanno affrontato un aumento significativo dei costi di vita, con un incremento del 24% nel prezzo della spesa e del 34% per l’energia rispetto al 2021. Nel frattempo, alcune decisioni politiche sembrano concentrarsi più sulla tutela degli interessi dei politici che sulla riduzione delle difficoltà quotidiane delle famiglie. Questo contrasto solleva una riflessione sulla reale priorità del nostro governo.
Roma, 17 gen. (askanews) – “Aumenta il carrello della spesa del 24%, l’energia del 34% rispetto a 2021. Avevamo proposto in legge di bilancio il salario minimo, il taglio delle tasse e misure per la perdita di potere d’acquisto” finanziando le misure con un “robusto taglio per spese folli programmate per il riarmo. Continuano a fare annunci come se fosse il primo giorno e sta scadendo la legislatura. Le uniche leggi che funzionano sono quelle per salvare i politici dalle inchieste, ma chi salva gli italiani dal caro vita?”. Così il presidente M5S Giuseppe Conte arrivando all’assemblea M5S Lazio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Sondaggi politici, bocciato il governo Meloni: giudizio negativo da due italiani su tre
Leggi anche: Stangata di inizio anno, Conte all’attacco: “Maxi-aumenti, ma il governo dice no alle proposte contro il caro-vita”
Vota No al referendum Salva-Casta!; Il piano ci è chiaro, vogliono più cadaveri nel Mediterraneo; Referendum | Conte ' no a questa visione giustizia salva casta'; Sondaggi politici 2026, la media/ Balzo Centrodestra, Meloni sopra il 30%: bene Pd a sinistra, M5s ko al 12%.
Conte, governo si preoccupa di rendere i politici intoccabili - Ma non si preoccupa del crollo dei salari reali, della pressione record fiscale, e neppure ... ansa.it
Referendum, Conte: riforma Governo va contrastata in ogni modo, è ritorno casta politici - E' il ritorno della casta dei politici e il ritorno ... notizie.tiscali.it
Referendum: Conte, 'no a questa visione giustizia salva casta' - "Sono qui alle prese col suo ultimo libro, questa meravigliosa fatica letteraria in cui il nostro ministro della Giustizia preannuncia che ci sarà una riforma che non conse ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Continuano a pesare gravi nefandezze a carico dell'allora governo Conte II nella gestione della pandemia di Covid: la carenza di controlli dei dispositivi sanitari importati e l'eccessiva disinvoltura nella spesa di denaro pubblico. - facebook.com facebook
#Venezuela, #Conte: governo illiberale ma attacco senza base giuridica x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.