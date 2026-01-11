Referendum | Conte ' cittadini attendono di corsa solo per difendere casta da inchieste'

Il referendum rappresenta un momento di riflessione per i cittadini, che attendono risposte concrete su questioni fondamentali come le bollette e le riforme. Mentre alcuni insistono nel difendere interessi di schieramento, altri sperano in interventi tempestivi e concreti. La speranza è che le decisioni assunte siano orientate all’interesse collettivo, favorendo un dialogo trasparente e costruttivo tra istituzioni e cittadini.

Roma, 11 gen (Adnkronos) - "C'è chi attende da mesi interventi sulle bollette. Dovevano arrivare l'anno scorso, prima della legge di bilancio, poi ad Atreju, poi in conferenza stampa, poi. boh!". Lo scrive sui social Giuseppe Conte. "C'è chi attende che le promesse su maggiore sicurezza fatte per anni vengano attuate. E ancora ieri si è ritrovato con un far west a Roma, nei pressi della Stazione Termini, con un rider ferito e un 57enne aggredito, finito in terapia intensiva. C'è chi oggi ha atteso per 170 minuti i treni in ritardo. C'è chi attende l'abolizione delle accise promesse da Meloni, ma intanto paga gli aumenti sul gasolio", prosegue il leader del M5s. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Referendum: Conte, 'cittadini attendono, di corsa solo per difendere casta da inchieste' Leggi anche: Referendum, quasi 200mila firme contro la riforma Nordio. Conte: "Legge dannosa e pro-casta, continuiamo così" Leggi anche: Referendum, quasi 200mila firme in 12 giorni contro la riforma Nordio. Conte: "Legge pro-casta, continuiamo così"

Conte, Landini e Schlein lanciano la campagna per il "no" al referendum sulla giustizia - I leader del centrosinistra si preparano alla consultazione popolare sulla riforma voluta dal governo Meloni ... today.it

Data del referendum sulla separazione delle carriere, Conte chiede tempo - ROMA La raccolta di firme popolari per chiedere il referendum sulla separazione delle carriere, lanciata prima di Natale da un gruppo di 15 cittadini, potrebbe frenare il governo dal decidere ora la d ... corrieredellacalabria.it

Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli lanciano con Maurizio Landini la campagna del No al referendum sulla riforma della giustizia. I leader del centrosinistra si preparano alla consultazione popolare sulla riforma voluta dal govern - facebook.com facebook

#Referendum #Giustizia #Schlein schiera il #Pd per il #No, scendendo in campo sabato con Conte, Fratoianni e Bonelli. Ma campo largo e Pd si spaccano, il 12 a Firenze "La Sinistra che vota Sì". Con @StefanoCeccanti e la sx riformista. x.com

