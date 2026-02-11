Referendum Bersani a La7 | Delmastro attacca i magistrati e alle spalle ha il ritratto di Falcone e Borsellino? Roba da matti ragazzi

Il segretario del Partito Democratico, Bersani, attacca duramente Delmastro, che avrebbe insultato i magistrati e mostrato il ritratto di Falcone e Borsellino alle spalle, definendo la scena “roba da matti”. Nel frattempo, a poche ore dal referendum, la politica si accende anche sul fronte delle proteste: Giorgia Meloni viene criticata per aver detto che chi manifesta contro le Olimpiadi sarebbe nemico dell’Italia e degli italiani. Bersani si è mostrato scettico, ricordando invece le immagini di un soldato israeliano che ha fatto ingin

“ Giorgia Meloni dice che chi manifesta contro le Olimpiadi è nemico dell’Italia e degli italiani? Io l’ho sentita balbettare e non dir nulla, davanti a un soldato colono israeliano che ha fatto inginocchiare due carabinieri con in mano un mitra. Non l’ho sentita dire nulla quando Trump ha insultato la presenza dei soldati anche italiani in Afghanistan che ci hanno lasciato più di 50 morti. Sarebbe una patriota questa qui? “. Sono le parole pronunciate a Dimartedì (La7) da Pier Luigi Bersani, che critica duramente gli interventi anti-magistratura e a favore del Sì per il referendum costituzionale sulla separazione delle carriere da parte di esponenti della destra condannati, come A ugusta Montaruli, Emanuele Pozzolo e Andrea Delmastro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

A Dimartedì su La7, Pier Luigi Bersani e Alessandro Sallusti hanno affrontato il tema della riforma della giustizia Nordio e le recenti polemiche sulla posizione della sinistra rispetto alle vicende iraniane.

Durante la trasmissione Dimartedì su La7, il confronto tra Pier Luigi Bersani e Alessandro Sallusti si è trasformato in un acceso scambio di opinioni.

