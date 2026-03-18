Il referendum ha acceso un acceso dibattito pubblico, con Giovanni Bachelet che si è espresso criticamente sul comportamento del comitato per il

Una sparata che più grossa non poteva essere quella di Giovanni Bachelet. Il presidente del Comitato 'Società civile per il no al referendum', a margine della manifestazione di chiusura della campagna in piazza del Popolo, arriva a dire che il comitato che rappresenta, "che è quello che convoca la manifestazione di oggi, ha mantenuto sempre toni civili". E ancora: "Il Comitato non è mai stato coinvolto in toni accesi o in cose brutte. Abbiamo girato per tante città, piazze, strade, ma sono state tutte cose civili", aggiunge, sottolineando come la campagna sia stata, a suo giudizio, "un riappropriarsi della Costituzione", anche per chi ha avuto modo di riscoprirne storia e contenuti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Referendum, Bachelet la spara grossa: "Dal comitato per il 'no' toni civili". Ma lui giorni fa...

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