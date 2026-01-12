Garlasco Sempio la spara grossa a Verissimo | Chi ha ucciso Chiara? È stato lui

A Verissimo, Sempio ha fatto una dichiarazione shock: “Chi ha ucciso Chiara? È stato lui”. La puntata mette in evidenza il collegamento tra il mondo dello spettacolo e i casi di cronaca, offrendo un approfondimento su un evento che ha suscitato grande interesse pubblico. Un momento di riflessione che coinvolge sia gli aspetti giudiziari sia quelli mediatici, nel tradizionale spazio di confronto del programma.

Il salotto televisivo di Verissimo diventa ancora una volta il punto di incontro tra spettacolo e cronaca giudiziaria. Ospite di Silvia Toffanin è Andrea Sempio, uno dei nomi più controversi legati al delitto di Chiara Poggi, tornato sotto i riflettori dopo la riapertura delle indagini. Un'intervista densa, attraversata da toni tesi e parole misurate, che riflette il clima di pressione crescente tra tribunali, opinione pubblica e mass media. Leggi anche: Andrea Sempio a Verissimo, tra difesa pubblica e processo mediatico Il ritorno in tv e le attese giudiziarie. Andrea Sempio sceglie la televisione per ribadire la propria linea difensiva e chiarire cosa si attende sul piano processuale.

Garlasco, Andrea Sempio: «Il mio Dna su Chiara Poggi? Può essere un mio parente di 500 anni fa. Ora tenteranno di creare un mostro» - «In buona sostanza ha confermato quello che anche i miei consulenti mi ripetevano da mesi. corriereadriatico.it

Delitto di Garlasco/ Sempio: “Vogliono creare il mostro su di me, perizia dna? Contento sia arrivata” - A Quarto Grado si parla di Garlasco ed è stata mandata in onda una intervista all'indagato, Andrea Sempio: cosa ha detto sugli ultimi risvolti Andrea Sempio è stato intervistato ieri sera dai ... ilsussidiario.net

Delitto di Garlasco, un video di Sempio nel pc di Chiara Poggi

Il caso di Garlasco, Andrea Sempio: "Mi aspetto un rinvio a giudizio". A Verissimo racconta: "Puntiamo al proscioglimento. Il 2025 l'anno più difficile" #ANSA - facebook.com facebook

L'uomo è indagato da marzo 2025 per omicidio in concorso per la morte di #chiarapoggi . #Garlasco #Sempio x.com

