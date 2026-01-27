Referendum giustizia il cardinale Zuppi lancia l’appello | Informatevi e andate a votare l’autonomia dei giudici è essenziale

Il cardinale Zuppi invita i cittadini italiani a informarsi e partecipare al voto sul referendum sulla giustizia previsto per marzo 2026. La Chiesa cattolica evidenzia l’importanza dell’autonomia dei giudici come elemento chiave per il sistema giudiziario del Paese. Un appello sobrio e chiaro che sottolinea il ruolo fondamentale dell’informazione e della partecipazione democratica in questa delicata questione.

A due mesi dal r eferendum sulla giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo 2026, la Chiesa cattolica italiana prende posizione attraverso le parole del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Durante l’introduzione ai lavori del Consiglio episcopale permanente, il cardinale ha lanciato un doppio appello ai cittadini: informarsi sulla posta in gioco e partecipare attivamente al voto. L’intervento di Zuppi si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso la riforma della giustizia e la separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici, temi al centro del dibattito politico nazionale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

