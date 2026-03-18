Referendum 22 e 23 marzo | permessi per raggiungere sede del voto e agevolazioni di viaggio Scheda Gilda degli Insegnanti

Il 22 e 23 marzo si terrà il referendum sulla giustizia e sono previste agevolazioni di viaggio e permessi per raggiungere le sedi di voto. La Gilda degli Insegnanti ha preparato una guida che indica come ottenere i permessi elettorali e le facilitazioni per il rientro nel proprio comune. Simone Craparo, rappresentante della Direzione Nazionale, ha fornito le informazioni utili per i cittadini interessati.

Appuntamento elettorale del 22 e 23 marzo per il referendum Giustizia. Simone Craparo della Direzione Nazionale Gilda degli Insegnanti ha predisposto un'utile guida per permessi elettorali e agevolazioni di viaggio per il rientro nel comune in cui si ha diritto al voto. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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