Referendum del 22 e 23 marzo | agevolazioni di viaggio per gli elettori

In vista del referendum popolare confermativo del 22 e 23 marzo 2026, sono state anticipate agevolazioni di viaggio per gli elettori. Le iniziative prevedono condizioni speciali per chi si recherà ai seggi, con l’obiettivo di facilitare la partecipazione. La misura riguarda principalmente i trasporti pubblici e le modalità di spostamento per tutti gli aventi diritto al voto.

ANCONA- In vista della consultazione referendaria di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, relativa al referendum popolare confermativo ai sensi dell’art. 138 della Costituzione, sono previste tariffe agevolate di viaggio per gli elettori che si recheranno a votare nel proprio Comune di iscrizione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Referendum: tutte le info utili per gli elettori pisani in vista del voto del 22 e 23 marzoDomenica 22 e lunedì 23 marzo i cittadini italiani aventi diritto al voto sono chiamati a partecipare al referendum popolare confermativo della legge...

Referendum sulla giustizia 22-23 marzo, viaggi scontati per gli elettori: treni, aerei, navi e pedaggi

Referendum sulla Giustizia 2026, il testo del quesito spiegato: guida al voto del 22 e 23 marzoDomenica 22, dalle 7 alle 23, e lunedì 23, dalle 7 alle 15, marzo si vota per il referendum sulla giustizia 2026

Referendum sulla giustizia: quando e come si vota. Le ragioni del Sì e quelle del NoLa consultazione costituzionale si terrà il 22 e il 23 marzo, dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì.

Ancora una volta Calenda, sostenitore del Sì per il referendum sulla giustizia, rivolge le solite accuse a Gratteri che ribadisce: “Non ho mai detto che chi vota Sì è mafioso, ma lui è in malafede e continua questa farsa”. Il magistrato poi smonta un'affermazione d - facebook.com facebook

La guerra santa del referendum: “Il no conviene agli islamici” La figlia del Cav dà la scossa per il “sì” Il figlio di Khamenei è il nuovo capo del regime Nordio manda gli ispettori per la “famiglia del bosco” La prima pagina del Giornale è in edicola x.com