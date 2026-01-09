Il 10 gennaio si terrà presso il Real Sito di Carditello la quarta edizione del Premio della Legalità, un evento dedicato a riconoscere l’impegno di magistrati, forze dell’ordine e figure di eccellenza nel campo della legalità. Promosso dal Centro Studi Mameli, rappresenta un momento di riflessione sui valori civili e sulla tutela della memoria, con l’obiettivo di rafforzare l’impegno sociale e istituzionale.

Tempo di lettura: 3 minuti Un appuntamento di grande valore civile e simbolico, dedicato alla legalità, alla memoria e all’impegno sociale, è in programma sabato 10 gennaio (alle 11,00) nella prestigiosa cornice del Real Sito di Carditello, dove si svolgerà la quarta edizione del Premio della Legalità, promosso dal Centro Studi Mameli, di cui è presidente e promotrice la dottoressa Loredana Lanna, casertana di Sparanise. L’iniziativa, intitolata alla memoria del poliziotto Nicola Barbato, Medaglia d’Oro al Valor Civile, nasce con l’obiettivo di rafforzare i principi della giustizia, del rispetto delle istituzioni e della responsabilità sociale, con uno sguardo attento soprattutto alle nuove generazioni, chiamate a custodire e difendere i valori fondanti dello Stato di diritto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Anteprima24.it - Carditello: premio per la legalità a magistrati, forze dell'ordine e figure d'eccellenza

