L’Alzaia del Naviglio sarà più sicura Approvato il progetto di recupero Entro la primavera il via ai lavori

L’Alzaia del Naviglio sarà oggetto di un intervento di recupero per migliorarne sicurezza e funzionalità. Approvato il progetto esecutivo, che prevede il rinnovo di parapetti e rinforzi lungo i 537 metri di via Lazzaretto, dal ponte di Milano fino alla zona est. I lavori, che inizieranno entro la primavera, contribuiranno a rendere l’area più sicura e fruibile per i cittadini.

di Monica Autunno GORGONZOLA Alzaia del Naviglio più bella ma soprattutto più sicura, approvazione di fine anno per il progetto esecutivo di rifacimento, con nuovi manufatti e rinforzi di sicurezza dove necessario, dei parapetti di protezione sul lungo Martesana su tutto il tratto di via Lazzaretto, 537 metri d'alzaia dal ponte di Milano sino alla fine dell'abitato in zona est: è il momento dei lavori, partiranno entro la primavera. L'iter del progetto, in carico al Consorzio del Canale Est Ticino e Villoresi, è in corso da tempo. A fine estate era stato approvato dall'amministrazione gorgonzolese il progetto di fattibilità tecnico economica.

