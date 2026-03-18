Razzismo e scienza a Martina Franca una conferenza multidisciplinare

Venerdì 20 marzo 2026, alle 18, presso il Salotto Cinese del Palazzo Ducale di Martina Franca, si svolgerà una conferenza che affronta il tema del pregiudizio razziale attraverso una prospettiva multidisciplinare. L'evento è organizzato in collaborazione tra diversi esperti e accademici, con l'obiettivo di approfondire il rapporto tra razzismo e scienza. La discussione si rivolge a un pubblico interessato a capire meglio questa problematica.

Tarantini Time Quotidiano Venerdì 20 marzo 2026, alle ore 18.00, presso il Salotto Cinese del Palazzo Ducale di Martina Franca, si terrà una conferenza scientifico-divulgativa dedicata al tema del pregiudizio razziale. All’incontro interverranno il professor Mario Castellana, già docente di filosofia della scienza all’Università del Salento, il professor Roberto Macchiarelli, già docente di paleoantropologia all’Università di Poitiers e al Museo di Storia Naturale di Parigi, e il dottor Alessandro Montrone, psicologo psicoterapeuta. L’iniziativa si inserisce nella Settimana di azione contro il razzismo, promossa in Italia dal 14 al 22 marzo... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Razzismo e scienza, a Martina Franca una conferenza multidisciplinare Articoli correlati Cadavere di una donna ritrovato in una cisterna a Martina Franca(Adnkronos) – Il cadavere di una donna è stato trovato questa mattina in una cisterna sotterrata nelle campagne di Martina Franca, in provincia di... Donna trovata morta in una cisterna tra Martina Franca e Alberobello, c'è una lettera d'addioAveva lasciato una lettera d’addio la donna di 64 anni trovata morta nelle campagne tra Martina Franca e Alberobello , in un invaso per la raccolta...