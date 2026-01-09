Donna trovata morta in una cisterna tra Martina Franca e Alberobello c' è una lettera d' addio

Una donna di 64 anni è stata trovata morta in una cisterna tra Martina Franca e Alberobello. Accanto al corpo è stata rinvenuta una lettera d’addio. L’incidente si è verificato in un’area lungo la provinciale 58, in una zona utilizzata per la raccolta dell’acqua piovana. La vicenda è attualmente al vaglio delle autorità, che stanno cercando di chiarire le cause del tragico evento.

Aveva lasciato una lettera d'addio la donna di 64 anni trovata morta nelle campagne tra Martina Franca e Alberobello, in un invaso per la raccolta dell'acqua piovana lungo la provinciale 58. Con il passare delle ore gli accertamenti avvalorano l'ipotesi del suicidio. La donna, secondo quanto è finora emerso, era in cura per problemi di depressione e avrebbe lasciato un messaggio scritto nella.

