Cadavere di una donna ritrovato in una cisterna a Martina Franca

Nella periferia di Martina Franca, in provincia di Taranto, è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna all’interno di una cisterna sotterranea. La scoperta è avvenuta questa mattina, generando attenzione e interrogativi sulla dinamica dell’accaduto. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze del ritrovamento.

(Adnkronos) – Il cadavere di una donna è stato trovato questa mattina in una cisterna sotterrata nelle campagne di Martina Franca, in provincia di Taranto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del capoluogo jonico e i sanitari del 118. Indagini sono in corso per chiarire le cause della morte.

