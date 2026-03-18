Rayo Vallecano-Samsunspor Conference League 19-03-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Segnano entrambe a Vallecas?

Da infobetting.com 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 19 marzo 2026 alle 21:00 si gioca la partita tra Rayo Vallecano e Samsunspor valevole per i sedicesimi di finale della Conference League. Il Rayo Vallecano, squadra di Madrid, sta affrontando questa competizione europea dopo aver superato una buona fase di campionato. La sfida si svolge nello stadio di Vallecas e si attende se entrambe le formazioni riusciranno a segnare durante l’incontro.

Il Rayo Vallecano sta vivendo con grandissimo trasporto il sogno europeo: la squadra di Vallecas sta disputando la Conference League e, dopo una buona fase campionato, ha dimostrato il proprio valore nella gara d’andata degli ottavi di finale. Il Samsunspor, che sul proprio campo è un rivale piuttosto complesso, è stato sconfitto per 1-3 a. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Rayo Vallecano-Samsunspor (Conference League, 19-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Segnano entrambe a Vallecas?

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