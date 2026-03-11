Il 12 marzo alle ore 18:45 si gioca la partita tra Samsunspor e Rayo Vallecano, valida per la Conference League. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e sono disponibili quote e pronostici. I turchi, in casa, potrebbero mettere in difficoltà gli spagnoli, che si sono qualificati agli ottavi di finale dopo aver concluso al quinto posto nel campionato.

Torna la Conference League e tornano le notti europee per il Rayo Vallecano: gli spagnoli si sono qualificati al quinto posto nella fase campionato e hanno quindi ottenuto immediatamente l’accesso agli ottavi di finale. Il rivale è il Samsunspor, squadra turca che invece è approdata ai play-off: qui ha sconfitto in maniera molto netta lo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Samsunspor-Rayo Vallecano (Conference League, 12-03-2026 ore 18:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. I padroni di casa possono sorprendere i Matagigantes

Articoli correlati

Samsunspor-Rayo Vallecano (Conference League, 12-03-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. I padroni di casa possono sorprendere i MatagigantesTorna la Conference League e tornano le notti europee per il Rayo Vallecano: gli spagnoli si sono qualificati al quinto posto nella fase campionato e...

Samsunspor-Rayo Vallecano (Conference League, 12-03-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Trasferta turca per la squadra di VallecasTorna la Conference League e tornano le notti europee per il Rayo Vallecano: gli spagnoli si sono qualificati al quinto posto nella fase campionato e...

Tutto quello che riguarda Samsunspor Rayo Vallecano Conference...

Temi più discussi: I temi degli ottavi di finale di UEFA Conference League; Conference League, il calendario e gli orari delle partite degli ottavi di finale; Conference League, il programma completo degli ottavi di finale; Conference League 2025-2026, Fiorentina agli ottavi: il tabellone completo e il calendario verso alla finale.

Pronostico Samsunspor vs Rayo Vallecano Conference League 12 Marzo 2026Pronostico Samsunspor vs Rayo Vallecano in UEFA Conference League. Analisi della forma delle squadre, statistiche chiave, fattore campo ... europacalcio.it

Samsunspor - Rayo Vallecano, en directo: Conference League, hoy en vivoSiga en vivo y en directo el partido de ida de los octavos de la Champions que enfrenta a Samsunspor y Rayo hoy a las 18:45. as.com

#ConferenceLeague #UECL | Analisi della prossima rivale del Rayo: i turchi del Samsunspor, che agli spareggi hanno eliminato una vecchia conoscenza dei vallecani, lo Shkëndija. @marco_brescia83 x.com