Minaccia e picchia la donna che lo respinge e incendia causa e auto dell'amico che li ha presentati | 51enne arrestato
La polizia ha arrestato un uomo di 51 anni di Giussano, accusato di aver perseguitato una donna che aveva respinto e di aver dato fuoco alla casa e all’auto di un amico che li aveva fatti incontrare. L’uomo avrebbe anche minacciato e picchiato la donna nel tentativo di farla cambiare idea.
Un 51enne di Giussano (Monza) è accusato di aver perseguitato una donna che lo ha rifiutato e di aver incendiato casa e auto dell'amico che li aveva fatti conoscere. I carabinieri lo hanno arrestato e condotto in carcere.🔗 Leggi su Fanpage.it
Una donna di Brianzola ha vissuto ore terribili.
