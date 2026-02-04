Minaccia e picchia la donna che lo respinge e incendia causa e auto dell'amico che li ha presentati | 51enne arrestato

La polizia ha arrestato un uomo di 51 anni di Giussano, accusato di aver perseguitato una donna che aveva respinto e di aver dato fuoco alla casa e all’auto di un amico che li aveva fatti incontrare. L’uomo avrebbe anche minacciato e picchiato la donna nel tentativo di farla cambiare idea.

Un 51enne di Giussano (Monza) è accusato di aver perseguitato una donna che lo ha rifiutato e di aver incendiato casa e auto dell'amico che li aveva fatti conoscere. I carabinieri lo hanno arrestato e condotto in carcere.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Giussano 51

Una donna di Brianzola ha vissuto ore terribili.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Giussano 51

Argomenti discussi: Minaccia e insulta la compagna davanti al figlio di 2 anni: arrestato impiegato (anche grazie a un video); Minaccia di morte e picchia ripetutamente la moglie: in carcere a Reggio Emilia un 39enne; Maltratta e minaccia di morte i genitori che non gli danno i soldi per la droga: arrestato - AgrigentoNotizie; Minaccia e picchia la compagna per costringerla a prostituirsi, 34enne nei guai.

Roma, picchia e accoltella la madre che non vuole dargli i soldi per comprare la droga: arrestatoLa donna è stata soccorsa e trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Pomezia dove è stata medicata e dimessa con 30 giorni di prognosi ... affaritaliani.it

Picchia la ex moglie e minacce di morte anche le amiche, arrestatoL'ultimo episodio di violenza di cui si è reso 'protagonista' è stato particolarmente violento: risale allo scorso 23 gennaio, quando lui, 58 anni, prende a calci ripetutamente l'ex moglie, di 54 anni ... ansa.it

L'uomo ha picchiato, minacciato e controllato la moglie per quasi due anni - facebook.com facebook

Picchia la moglie e minaccia di morte la sua famiglia, arrestato. Intervento dei carabinieri a Gela, sequestrata una pistola all'uomo #ANSA x.com