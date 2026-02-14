Il furto non va in porto ladro si scaglia contro il titolare e lo ferisce alla testa | identificato e denunciato

Un uomo ha cercato di rubare in un negozio di Falconara, ma è stato bloccato e denunciato dalla polizia. Quando il ladro si è trovato di fronte al proprietario, ha perso la calma e lo ha colpito alla testa con un oggetto, causando una ferita. Il negoziante è stato medicato sul posto, mentre l’aggressore è stato rintracciato poco dopo.

FALCONARA - Tenta il furto in un negozio, ma una volta scoperto aggredisce il titolare dell'esercizio e se ne va lasciandolo con una ferita alla testa. Dopo le indagini della polizia locale viene denunciato alla Procura. È di questi giorni l'avviso di conclusione delle indagini. Tutto ha inizio la sera del 13 settembre 2025 attorno alle 23, quando al numero unico per le emergenze 112 giunge una richiesta di intervento: viene segnalata una lite tra due cittadini stranieri, vicino a un negozio di vicinato in via Flaminia, a pochi passi dalla stazione. Sul posto arriva in pochi istanti l'equipaggio della Polizia locale che stava svolgendo un servizio straordinario notturno per il controllo del territorio.