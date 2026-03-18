Durante la serata di lunedì, un gruppo di tre o quattro malviventi è entrato in una villa, immobilizzando marito e moglie durante la cena. I ladri sono riusciti a portare via circa centomila euro prima di fuggire. La rapina ha provocato sconcerto tra i residenti e ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nel paese. Nessuna informazione è ancora stata fornita sui responsabili.

Un’altra rapina in villa riaccende l’attenzione sulla sicurezza in paese. Nella serata di lunedì, un commando composto da tre o quattro persone ha fatto irruzione in un’abitazione, sorprendendo i proprietari all’ora di cena. Marito e moglie sono stati immobilizzati e legati, mentre i malviventi hanno agito indisturbati, portando via un bottino che si aggirerebbe attorno ai 100mila euro, ma che secondo alcune indiscrezioni potrebbe essere anche più consistente. Non è la prima volta che il paese si trova a fare i conti con episodi simili. Come confermato dal sindaco Cristian Robustellini, in passato si erano già verificati casi di persone sequestrate all’interno delle proprie abitazioni, una situazione che, pur circoscritta, ha già lasciato il segno nella comunità locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rapina in villa da centomila euro. Marito e moglie immobilizzati da un commando di malviventi

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