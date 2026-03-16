Rapina da 100mila euro in villa nel Varesotto marito e moglie legati e derubati di contanti e gioielli

Una coppia è stata vittima di una rapina nella loro villa sul lago di Monate, nel Varesotto. Tre uomini sono entrati nell’abitazione, hanno legato marito e moglie e si sono impossessati di circa 100 mila euro in contanti e di gioielli. L’accaduto è avvenuto senza che ci siano state altre persone coinvolte o incidenti.

Una coppia è stata legata e derubata da una banda di tre persone nella loro villa sul lago di Monate (Varese). Secondo quanto riferito, la refurtiva avrebbe un valore di circa 100mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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