Vidigulfo rintracciato al bar con la fidanzata | arrestato per una rapina a mano armata del 2020

A Vidigulfo, un 27enne è stato arrestato dopo essere stato trovato al bar con la fidanzata. La polizia lo ha individuato in seguito alla condanna definitiva per una rapina a mano armata avvenuta nel 2020 a San Martino Siccomario. L'uomo si era reso irreperibile dopo aver dato fuoco alla propria auto durante la fuga. La sua presenza in un locale del paese ha tradito la sua fuga, portando così all’arresto. Ora si trova in carcere in attesa di ulteriori provvedimenti.

Vidigulfo (Pavia), 18 febbraio 2026 – È stato rintracciato e portato in carcere. L'uomo, 27enne, si era reso irreperibile dopo la sentenza di condanna in via definitiva per una rapina a mano armata, commessa nel marzo nel 2020 in un negozio a San Martino Siccomario, col successivo incendio dell'auto usata per la fuga, data alle fiamme nelle campagne di Giussago. Ma i carabinieri lo hanno trovato a Vidigulfo, in un bar, mentre sorseggiava un caffè insieme alla fidanzata. L'arresto è stato effettuato venerdì scorso, 13 febbraio, reso noto dal comunicato dell'Arma diramato oggi, mercoledì 18 febbraio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vidigulfo, rintracciato al bar con la fidanzata: arrestato per una rapina a mano armata del 2020 VIDEO | Rapina a mano armata in una rivendita di bombole di gas: arrestato un 42enneNel primo pomeriggio di ieri, un uomo travisato e armato di pistola ha fatto irruzione in una rivendita di bombole di gas vicino a via Ughetti. Leggi anche: Rapina a mano armata in Svezia, 39enne arrestato a Como in un hotel: i dettagli dell'operazione