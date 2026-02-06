Rapina a mano armata a un compro oro per pagare i muratori | 79enne arrestato a Torino Lucento

Un uomo di 79 anni ha tentato di rapinare un compro oro a Torino per pagare i muratori. Secondo quanto si è saputo, voleva vendere i gioielli per saldare un debito ancora aperto, ma non ha racimolato abbastanza soldi. Allora, ha estratto una pistola e ha minacciato il personale nel negozio. La scena si è conclusa con l’arresto dell’uomo, che ora si trova in cella.

Un uomo di 79 anni avrebbe deciso di saldare il debito ancora aperto con gli operai vendendo tutti i suoi gioielli a un compro oro, ma non avendo raggiunto la cifra necessaria ha poi tentato di compiere una vera e propria rapina, con tanto di pistola alla mano e colpo 'in canna', nel negozio. L'anziano è stato arrestato in flagranza e condotto alla Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, come disposto dalla Procura, che procede per i reati contestati.

